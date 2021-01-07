Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika duyurdu! İşte Türkiye'de 7 Ocak koronavirüs vaka sayısı tablosunda son durum

Koronavirüste nisan ayından itibaren düşmeye başlayan hasta sayıları kış aylarının gelmesiyle tekrar yükselişe geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika uyarılarıyla birlikte günlük koronavirüs hasta, vaka sayısı ve vefat sayılarını duyuruyor. Vatandaşların merakla beklediği 7 Ocak corona virüs tablosu Bakan Koca tarafından açıklandı. İşte, son dakika Türkiye'de 7 Ocak koronavirüs hasta, vaka sayısı ve vefat sayıları tablosu...
7 OCAK KORONAVİRÜS VERİLERİ
VAKA SAYISI:12.171
HASTA SAYISI: 1.370
VEFAT SAYISI: 194
İYİLEŞEN SAYISI:8.211
SAĞLIK BAKANI KOCA:
Bugün tespit edilen 1.370 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız her geçen gün azalıyor. Aktif vaka sayımızda sınırlı artış gözleniyor. Kısıtlama ve tedbirler netice vermeye devam ediyor. Kısıtlama ve tedbirlere uyarak mücadele edersek kazanacağız.
7 OCAK KORONAVİRÜS VERİLERİ
DÜNKÜ VERİLER
VAKA SAYISI:13.830
HASTA SAYISI: 1.458
VEFAT SAYISI: 191
İYİLEŞEN SAYISI:8.702
SAĞLIK BAKANI KOCA:
Bugün tespit edilen 1.458 yeni hastamız var. Aktif vaka sayımız durağan seyrediyor. Ağır hasta sayımız sevindirici şekilde azalmaya devam ediyor. Kayıplarımızın sayısında azalma eğilimi var. Birlikte tedbir ve birlikte mücadele ile kazanacağız.