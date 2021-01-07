Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika duyurdu! İşte Türkiye'de 7 Ocak koronavirüs vaka sayısı tablosunda son durum

7 OCAK KORONAVİRÜS VERİLERİ

VAKA SAYISI:12.171

HASTA SAYISI: 1.370

VEFAT SAYISI: 194

İYİLEŞEN SAYISI:8.211

SAĞLIK BAKANI KOCA:

Bugün tespit edilen 1.370 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız her geçen gün azalıyor. Aktif vaka sayımızda sınırlı artış gözleniyor. Kısıtlama ve tedbirler netice vermeye devam ediyor. Kısıtlama ve tedbirlere uyarak mücadele edersek kazanacağız.

7 OCAK KORONAVİRÜS VERİLERİ

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