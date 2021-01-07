Şırnaklı kadınlar HDP’den çocuklarını istemeye devam ediyor

Şırnak'ta, çocukları ve yakınları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, şehit ve gazi yakınları ile Şırnaklı kadınlar, Şehit Üsteğmen Mehmet Esin Caddesi'nde yürüyüş yaparak, ellerinde Türk bayraklarıyla PKK'yı protesto etti.

Güvenlik önlemleri eşliğinde HDP İl Başkanlığı önüne gelen kadınlar, HDP'ye ve terör örgütü PKK'ya tepkilerini dile getirdi. PKK'lı teröristlerce dağa kaçırılan çocuklarının fotoğraflarını taşıyan aileler, 'Kahrolsun PKK', 'Tırnakçı HDP', 'Kahrolsun PKK, iş birlikçi HDP', 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganları attı.

Terör örgütü PKK tarafından 7 yıl önce, 15 yaşındayken, kaçırılan oğlu Metin için HDP il binası önüne gelen Emine Üstek ise "Oğlumu bulmadığım ve yaşadğım sürece burada olacağım. HDP oğlumu geitrsin. Ne hakları vardı bunu bize yapmaya. Ne hakları var çocuklarımızı götürüp satıyorlar. Allah hakkımızı onlarda bırakmasın. Çocuklarımız getirsinler" dedi.

Terör örgütü PKK tarafından 5 yıl önce, 14 yaşındayken, kaçırılan oğlu Doğan için eyleme katılan Hamdiye Arslan; "çocuklarımız için buradayız. HDP'den çocuklarımızı istiyoruz. HDP ve HDP çalışanları çocuklarımızı sattılar. Kendi çocuklarını Almanya, Avrupa'ya gönderiyorlar. Bizim çocuklarımızı dağa gönderip, silah altına soktular. Bunu bize ve çocuklarımıza yapmaya hakları yok. Çocuklarımız 14 yaşında. Çocuklarımızı bize geri versinler. Çocuklarımızı istiyoruz. Çocuklarımız daha çok küçük. Nasıl bir vicdanları var. 14 yaşındaki çocukları silah altına sokuyorlar. HDP ve HDP'nin elemanlarının elleriyle çocuklarımızı dağa götürüyorlar" dedi.

Şehit ailelerinden Nadire Güngör; "Bugün yine Şırnaklı kadınlar olarak her hafta olduğu gibi bugünde buradayız. Eylemimizi her hafta sürdüreceğiz. Gençlerimiz gelene kadar buradayız. Ve davamızdan vazgeçmeyeceğiz. 18 haftadır Şırnaklı annelerimize destek amaçlı buradayız." dedi.