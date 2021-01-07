Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Bakan Soylu'dan HDP önünde evlat nöbetindeki ailelere ziyaret

Son dakika: Bakan Soylu'dan önünde evlat nöbetindeki ailelere ziyaret

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 184 ailenin Diyarbakır İl binası önündeki evlat nöbetine destek ziyaretinde bulundu.

DHA
Giriş Tarihi: 7.1.2021 18:10 Son Güncelleme: 7.1.2021 18:10 ABONE OL
Son dakika: Bakan Soylu'dan HDP önünde evlat nöbetindeki ailelere ziyaret

Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 184 ailenin HDP il binası önündeki oturma eyleminin 493'üncü gününde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ailelere destek vermek için ziyarette bulundu.

Son dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Diyarbakır annelerini ziyaret etti | Video

Bakan Soylu, Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, AK Parti milletvekilleri Mehdi Eker, Ebubekir Bal, Oya Eronat ve İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce ile birlikte evlat nöbetindeki ailelerin kaldığı çadıra geldi. Bakan Soylu, ziyaretinde evlat nöbetindeki ailelerle görüşerek sorun ve taleplerini dinledi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Bakan Soylu'dan HDP önünde evlat nöbetindeki ailelere ziyaret
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA