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Son Dakika: bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika: 'ndan yapılan açıklamaya göre bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi. Bakanlığın yaptığı açıklamada "Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırılara izin vermedik, vermeyeceğiz" denildi.

AA
Giriş Tarihi: 7.1.2021 14:51 ABONE OL
Son Dakika: Barış Pınarı bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 5 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklama, Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla teröristlerin saldırı girişiminde bulunduğu belirtildi.

"İZİN VERMEDİK, VERMEYECEĞİZ"

Ateş destek vasıtalarıyla yapılan atışlarda 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirilen açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırılara izin vermedik, vermeyeceğiz." ifadesi kullanıldı.

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Son Dakika: Barış Pınarı bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
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