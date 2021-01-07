SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'ın talimatıyla reform düğmesine basıldı

TUTUKLULUK SÜRELERİ: Son dönemin en çok tartışılan konularından biri de tutukluluklar. Bununla ilgili bir çerçeve çizilmesi gündemde. Alternatifler arasında iddianame hazırlıkları için bir süre konulması, tutukluluk süresinin de buna göre ayarlanması bulunuyor. Bir başka alternatif ise azami tutukluluk sürelerini soruşturma ve kovuşturma aşamalarına göre ayrı ayrı belirlemek.

ARABULUCULUK: Bilirkişilik ve arabuluculuk sistemine ilişkin özellikle iş dünyasından bazı talepler var. Bu alanlarda neler yapılabileceğine de bakılıyor.