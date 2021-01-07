Son dakika: Domuz bağlı vahşetin gerekçesi "Öldürmedi ama yapmadığı işkence kalmadı"

Direnç gösteren Rabia Kaçmaz'ı yastık gibi bir şey ile boğmaya çalıştı. Rabia Kaçmaz'ın öldüğünü düşününce üzerine bir şey örterek dışarı çıktı. Çok geçmeden Yunus Kıldır ile atölyeye dönen Emre Çiçek, kafasına tekme ile vurduğu Rabia Kaçmaz'a 'halen gebermedin mi?' dedi. Daha sonra iki sanık, Rabia Kaçmaz'ı bir çuvalın içine koydu. Çuvalın ağzını bağlayan Emre Çiçek, Yunus Kıldır'la birlikte çuvalı arabanın bagajına koydu. Yunus Kıldır bir süre sonra araçtan indi. Emre Çiçek tüm bu olaylardan sonra öldüğünü düşündüğü Rabia Kaçmaz'ı göl kenarına fırlattı. Ayaklarıyla katılanın üzerine basarak yaşayıp yaşamadığını kontrol etti. Kan kaybeden Rabia Kaçmaz ise sesini çıkartmadan saatlerce soğukta kurtarılmayı bekledi.

SESİMİ ÇIKARTMADIM

Rabia Kaçmaz ifadesinde, "Sesim kısık çıkıyor. Emre araçta tekti ve beni çuvalın içinde bagaja koymuştu. Araçtan çıkardıktan sonra beni yere doğru fırlattı. Ayaklarıyla üzerime basarak yaşayıp yaşamadığımı anlamaya çalışıyordu. Ben ise sesimi çıkartmadım. Daha sonra arabayı çalıştırdı. Üzerimden geçti diye hatırlıyorum çünkü üzerimde büyük bir baskı olduğunu hatırlıyorum. Arabanın sesini duydum. Tekrardan beni çiğnemesin diye kendimi alt kısma doğru yuvarladım. Saatlerce soğukta kaldım. Yarı çıplak vaziyetteydim" dedi. Emre Çiçek de savunmasında, "Yunus gittikten sonra film koptu" dedi. Tanık Sadık Güneş de, "Sanık olaydan yaklaşık bir ay kadar önce Rabia hakkında 'onu kimseye yar etmem, öldürürüm" tarzında konuşuyordu' diye ifade verdi. Rabia Kaçmaz'ın avukatı da mahkemede, "Müvekkilim oraya ölü olarak bırakılmıştır, ancak yaşaması mucizedir, bedeninde ve ruhunda kalıcı izler bırakmıştır, cinsel saldırıya da uğramıştır, tüm bu nedenlerle her iki sanığın da en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyorum" diye konuştu. Mahkeme kamu vicdanını yaraladığı gerekçesiyle Emre Çiçek'e en üst sınırdan ceza verdi. Çiçek canavarca öldürmeye teşebbüs suçundan 20 yıl, cinsel saldırı suçundan 18 yıl ve cinsel amaçla özgürlüğünü kısıtlamak suçundan 15 yıl olmak üzere en üst sınırdan toplamda 53 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Yunus Kıldır'a da hürriyeti kısıtlamaya iştirak suçundan 8 yıl hapis cezası verildi.