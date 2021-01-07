SON DAKİKA: Konutlarda anahtar teslim müjdesi

Elazığ'da 24 Ocak'ta yaşanan depremin ardından depremzedeler için TOKİ tarafından yaptırılan konutlar hak sahiplerine teslim ediliyor. Kentin farklı noktalarında inşası süren 20 bin konuttan yapımı tamamlanan 3 bini kura çekilişi ile hak sahiplerine teslim edildi. Yeni konutlarına kavuşan depremzedeler, "Allah devletimize zeval vermesin. Sağlam evlerimiz oldu, çok şükür" dedi.

Elazığ'da 24 Ocak'ta meydana gelen ve merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki depremde Elazığ'da 38, Malatya'da ise 4 vatandaş hayatını kaybetmişti.