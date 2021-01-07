Son dakika: Milli Eğitim'den yüz yüze eğitim açıklaması: 11 Ocak'ta başlıyor

Son dakika haberine göre; Milli Eğitim Bakanlığınca, hayat boyu öğrenme kurumlarında yüz yüze eğitim faaliyetlerine 11 Ocak'tan itibaren başlanacağı bildirildi.

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü çatısı altındaki kurumların yüz yüze eğitim faaliyetlerine 20 Kasım 2020'de koronavirüs salgını nedeniyle ara verilmişti. Alınan kararda 4 Ocak 2021'de kurumların yüz yüze eğitime başlaması öngörülmüştü. Koronavirüs tedbirleri kapsamında faaliyetlerin başlaması 11 Ocak'a ertelendi. Bakanlık kararı ile faaliyetler önümüzdeki pazartesi sabahından itibaren yeniden başlayacak.

Yüz yüze eğitimin kısıtlandığı sürede uzaktan eğitim ile eğitim faaliyetleri sürmüştü.

HAYAT BOYU ÖĞRENME KURUMLARI NELERDİR?

Geçmişte halk eğitimi, yetişkin eğitimi veya yaygın eğitim gibi adlarla yer alan ve faaliyet yapan kurumlar bugün için hayatın her alanını kapsayacak şekilde genişletilmiştir. Nitekim 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü adı kaldırılarak Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü haline dönüştürülmüştür.

Buna uygun olarak, 02.12.2016 tarihli ve 6764 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanununun 3 üncü maddesinin (ç) bendine göre "e) 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre aday çırak, çırak, kalfa ve ustaların genel ve meslekî eğitimlerini sağlamak" görevi Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne devredilmiş ve 335 mesleki eğitim merkezi de bu Genel Müdürlüğüne bağlanmıştır.

Bu nedenle Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği hazırlanarak 11.04.2018 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanmıştır.

Söz konusu Yönetmelikte başlıca aşağıdaki hususlara yer verilmiştir.

1. Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliği yerine Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği hazırlanmıştır. Yeni Yönetmelikte "yaygın eğitim kurumları" ifadesi yerine Genel Müdürlüğümüzün de adını taşıyan "hayat boyu öğrenme kurumları" ifadesi kullanılmıştır.

2. Eski Yönetmelik sadece halk eğitimi merkezlerini kapsamaktaydı. Yeni Yönetmelik, halk eğitimi merkezleri ile olgunlaşma enstitülerini kapsayacak şekilde düzenlenmiştir.

3. Usta Öğretici Görevlendirmeleri ile ilgili, usta öğretici değerlendirme formu geliştirilmiştir. Usta öğreticiler bu formda oluşan puanlara göre il/ilçe milli eğitim müdür yardımcısı/şube müdürü başkanlığında kurulacak komisyon tarafından görevlendirilecektir.

4. Halk eğitimi merkezi ve olgunlaşma enstitüsünde görev yapan öğretmenlerin eğitim öğretimi yılı başında ve sonunda yaptıkları, Mesleki Çalışmalar tanımlanarak ek dersten yararlanmaları sağlanmıştır.

5. Özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin hayat boyu öğrenme hizmetlerinden daha yaygın yararlanmaları için düzenlemeler yapılmıştır.

6. Ülkemizde bulunan yabancıların kurslara kolay kayıt olabilmesi için düzenlemeler yapılmıştır

7. İş birliği kapsamında düzenlenen kursların usul ve esasları, gelen talepler doğrultusunda yeniden düzenlenmiştir. Özel Öğretim Kurumları Kanununa tabi kurum ve kuruluşlar ile iş birliği yapılamayacağı ve kursların düzenlenemeyeceği hükme bağlanmıştır. Özellikle kurumlardan veya özel şirketlerden gelen hijyen eğitimi vb. kurs talepleri değerlendirilerek, mesleki ve teknik kurslarda kurs giderinin tamamını karşı tarafın karşılaması halinde kurslarda kursiyer sayısı aranmayacağı konusunda düzenleme yapılmıştır.

8. Genel Müdürlüğe bağlı hayat boyu öğrenme kurumları tarafından sürdürülen eğitim faaliyetlerine ilişkin iş ve işlemlerin elektronik ortamda yürütüldüğü e-Yaygın sistemine ilişkin hususlara yeni yönetmelikte yer verilmiştir.