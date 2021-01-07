TÜBİTAK, ODTÜ ve Bilkent’in aşısı dünyada bir ilk olacak

Türkiye'nin Kovid-19'a karşı geliştirdiği 17 farklı aşı arasında dünyada bir ilk olma özelliğini taşıyan Virüs Benzeri Parçacık (VLP) aşısı dört gözle bekleniyor. TÜBİTAK'ın öncülüğünde ODTÜ ve Bilkent işbirliğiyle geliştirilen Virüs Benzeri Parçacık temelli aşı adayı klinik çalışmalara geçmek için Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'na başvurdu. Hayvan deneyleri başarıyla tamamlanan aşı adayı, Kovid-19'un 4 yapısal proteininden biri olan S proteinini hedef alarak geliştirildi. Virüs Benzeri Parçacıklı aşının dünyada bir ilk olma özelliği taşıdığını vurgulayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "VLP aşı adayımız da araştırma ürününü elde etme aşamasına gelmiş ve yakında insan deneyleri için izne müracaat edecek aşamaya gelmiştir" dedi.Virüs benzeri parçacık temelli aşı sırasıyla tasarım, prototip ve hayvan deneyleri aşamasından geçti. Bu süreçte virüsün dört proteinini kodlayan genler plazmid vektörlere yerleştirildi. Vektörler HEK hücrelerine aktarıldı. Hücrelerin 4 virüs proteinini üretmesiyle bu proteinler kendileri bir araya gelerek virüs benzeri parçacıklar halinde hücrelerden salındı. Son aşamada ise virüs benzeri parçacıklar aşı antijeni olarak saflaştırıldı. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun onayının ardından aşının filtrasyon, preklinik ve gmp üretiminin tamamlanmasıyla birlikte insan deneyleri aşamasına geçilecek. Virüs benzeri parçacık temelli aşının 2021'in 2. veya 3. çeyreğinde devreye girmesi bekleniyor.