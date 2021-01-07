Türksat 5A uydusu fırlatıldı

Türksat 5A uydusu, SpaceX firmasına ait Falcon 9 roketiyle ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral üssünden başarılı şekilde fırlatıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türksat 5A uydusunun fırlatılmasını Ankara'da Türksat Genel Müdürlüğünde düzenlenen törenle canlı olarak takip etti.

TÜRKSAT 5B UYDUSU HAZİRAN'DA GÖKYÜZÜNDE

Uydu'nun haberleşme alanında önemli bir adım olduğunu belirten Bakan Karaismailoğlu, çalışmalarına başlanan Türksat 5B uydusunun da Haziran ayında gökyüzüne fırlatılacağını açıkladı.