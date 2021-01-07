Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Van'da, kalaşnikof ve 2 kilo metamfetamin ele geçirildi! 2 kişiye gözaltı

'da, kalaşnikof ve 2 kilo metamfetamin ele geçirildi! 2 kişiye gözaltı

'da, jandarma ekiplerince yolcu otobüsü ile evde yapılan aramalarda 2 kilo metamfetamin ile kalaşnikof ele geçirilirken, 2 şüpheli de gözaltına alındı.

DHA
Giriş Tarihi: 7.1.2021 10:14 Son Güncelleme: 7.1.2021 10:16 ABONE OL
Van'da, kalaşnikof ve 2 kilo metamfetamin ele geçirildi! 2 kişiye gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında, Gevaş- Tatvan yolundaki Balaban jandarma asayiş ve yol kontrol noktasında yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüsteki E.S.'nin üst aramasında 1 kilogram metamfetamin ele geçirildi.



İhbarı değerlendiren jandarma ekipleri ayrıca Çaldıran'ın Yukarı Dikme Mahallesi'ndeki eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramalarda 1 kilo metamfetamin, 1 kalaşnikof, 2 şarjör ile 7.62 mm 58 fişek ele geçirildi. Operasyon kapsamında 2 kişi, gözaltına alındı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Van'da, kalaşnikof ve 2 kilo metamfetamin ele geçirildi! 2 kişiye gözaltı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA