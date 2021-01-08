6-8 Ekim katliamcıları için hesap zamanı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen, 6-8 Ekim 2014'te gerçekleştirilen eylemlerle ilgili soruşturmada sona gelindi. HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da arasında bulunduğu 27'si tutuklu 108 kişi hakkında hazırlanan iddianame Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede şüphelilerin tamamının "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma", "37 kez adam öldürme", "31 kez adam öldürmeye teşebbüs", "bayrak yakma", "ibadethanelere zarar verme", "24 kez yağma", "38 kez alıkoyma", "1750 kez mala zarar verme", "1060 kez kamu malına zarar verme", "503 kez yakarak kamu malına zarar verme" ve "78 kez silahla kasten yaralama" gibi 29 suçtan cezalandırılması talep ediliyor. İddianamede yapılan çağrıların terör örgütü güdümünde ve iltisaklı olarak yapıldığı, bu çağrılar sonrasında öldürme olaylarının başladığının anlaşıldığı belirtildi. İddianamede ayrıca, şüphelilerin 6-8 Ekim olayları başlamadan ve işlenmesi sırasında PKK silahlı terör örgütünün sözde yöneticileri ile fikir ve eylem birliği içerisinde bulundukları, atılı suçlara konu fiillerin işleneceğini bilerek ve isteyerek açıklamalar yaptıkları, bu açıklamalar sonrasında da suçların işlendiği belirtildi.