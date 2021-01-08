AİHM'in skandal Demirtaş kararıyla ilgili son dakika gelişmesi: Kararın bağlayıcılığı yok

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 6-8 Ekim 2014'te gerçekleştirilen ve Kobani olayları olarak bilinen eylemlerle ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın da arasında bulunduğu 27'si tutuklu, 6'sı adli kontrollü, 75'i firari olmak üzere 108 sanık hakkında 38'er kaz ağırlaştırılmış müebbet ve çeşitli suçlardan hapis cezası istemi ile iddianame düzenlendi.

"KARARIN BAĞLAYICILIĞI BULUNMAMAKTADIR"

İddianameyi kabul edildiği Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hazırlanan tensip zaptında ilk celsenin 26 Nisan'da yapılacağı ve Demirtaş'ın da aralarında bulunduğu 27 tutuklu sanığın mevcut hallerinin devamına karar verildi. Tensip zaptında AİHM'in Demirtaş'ın tahliye edilmesi yönünde verdiği hak ihlali kararını da değerlendirdi. Mahkeme zaptında, "AİHM kararda 4 Kasım 2016 tarihi sonrasında 12 HDP milletvekiline yapılan operasyon sonucunda sanığın yakalandığını, Diyarbakır 2. Sulh Ceza Mahkemesinin kararıyla tutuklandığını, itirazın 3. Sulh Ceza Hakimliği tarafından reddedildiğini belirtmiştir. AİHM başvurucu hakkında yukarıda belirtilen inceleme konusu tutukluluğu ile ilgili karardan sonra başvurucunun 20 Eylül 2019 tarihinde hükmedilen ve halen devam eden ikinci tutukluluğu mahkememiz dosyasındaki tutuklanması değil 4 Kasım 2016'dan 7 Aralık 2018'e kadar devam eden tutukluluğunun inceleme konusu olmadığını, ilk tutukluluğunun inceleme konusu olduğunu belirtmiştir. Söz konusu mahkememizdeki tutuklulukla ilgili Anayasa Mahkemesine yapılan başvuru halen derdesttir. Dolayısıyla mahkememiz dosyasında mevcut olan tutuklulukla ilgili herhangi bir inceleme yapılmamış olduğundan ve bu durum da AİHM tarafından teyit edildiğinden bahsi geçen kararın mahkememiz yönünden bağlayıcılığı bulunmamaktadır" ifadeleri kullanıldı.