Ak Parti Anamur Gençlik Kollarına taze kan

AK Parti Anamur Gençlik Kolları Başkanlığına atanan Aslan Şahsına güvenerek ve samimiyetini hissederek, AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığını uygun gören AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Büyükgümüş'e, İl Başkanı Cesim Ercik'e, İl Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Işık'a ve Anamur İlçe Başkanı Feyzi Yılmaz'a teşekkür etti.

Aslan açıklamasının devamında şunları söyledi; "Küçük yaşlardan bu yana içerisinde samimiyetle, fedakarlıkla ve ilk günkü duygularımızla yol katettiğimiz, lise çağından bu yana çeşitli kademelerinde görev aldığımız, Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ifadesiyle; aşkımız, sevdamız, davamız AK Parti'mizin Anamur Gençlik Kolları Başkanlığı şahsıma tevdi edilmiştir. Bu süreçte Rabbimizin rızası istikametinde, maddi ve manevi gönüllülük esasıyla görevimizi yerine getirmenin gayreti, azmi ve mücadelesi içerisinde olacağız. Büyük davalar, büyük gayretler ve fedakarlıklar ister. Bizler de omuzlarımıza binen bu sorumluluğun hakkını vermeye çalışacak; bu davanın en büyük ve en kıymetli yatırımı olan genç kardeşlerimizle beraber ötekileştirmeden, ayrıştırmadan, kucaklayıcı bir anlayışla geleceğimizi şekillendirmenin mücadelesini vereceğiz." dedi.