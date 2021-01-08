AK Partili Çalık’tan Selahattin Demirtaş’a tepki: Asıl ses evladını teröre kaptırmış annelerin vicdan çığlığıdır

Milletvekili Çalık, Malatya'da AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanlığını ziyaret etti. Çalık burada yaptığı konuşmada, AK Parti'nin yaptığı alt ve üst yapı hamleleri ve attığı demokratik adımlarla vatandaşın gönlüne girdiğini belirterek, kapatma davası, vesayet odaklarının hareketleri ve darbe girişimleri dahil tüm bu sıkıntıları da halkın desteğiyle engellediğini kaydetti.

"ASIL SES EVLADINI TERÖRE KAPTIRMIŞ ANNELERİN VİCDAN ÇIĞLIĞIDIR"

Çalık, İstanbul Boğaziçi Üniversitesindeki eyleme destek amaçlı HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın sosyal medya hesabından paylaşılan, "Ne yaptınız gençler ya, sesiniz buraları sallıyor. Kim bilir, nereleri titretiyordur" sözlerine de tepki gösterdi. Milletvekili Çalık, "Asıl ses İHA, SİHA, F-16'lar, insanlı keşif uçaklarının ve güvenlik güçlerimizin terör örgütü yuvalarını dağıttıkça çıkan sestir. Asıl ses korkudan tir tir titreyen teröristlerin sesidir. Asıl ses evladını teröre kaptırmış annelerin vicdan çığlığıdır" dedi.

"O ANNELERİMİZ SİZLERİN YÜREĞİNİZİ SÖKTÜ"

Çalık, "Siz 'katil polis' diyenlere destek verin bizler evlat nöbeti tutan Diyarbakır annelerimize, milletimizin huzur ve güvenliği için canını siper eden kahraman polislerimize, askerlerimize destek veriyoruz. O annelerimiz sizlerin yüreğinizi söktü, aklınızı aldı. Sizleri asıl titreten 6-8 Ekim 2014'te yaptığınız sokağa çağrı sonrasında kurban eti dağıtırken hunharca katledilen 16 yaşındaki Yasin Börü'nün annesi Hatice Börü'nün ahıdır, şehit annelerimizin ahlarıdır" diye konuştu.