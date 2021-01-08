Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika Biontech aşısı açıklaması geldi! "Prof. Dr. Uğur Şahin ile görüştük..."

Koronna virüsle mücadele sürerken diğer yandan aşı konusunda da son dakika bilgileri gelmeye devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Biontech'in korona aşısı hakkında önemli bir açıklama geldi.

BAKAN KOCA PROF. DR. UĞUR ŞAHİN'LE GÖRÜŞTÜ

Bakan Koca açıklamasında "Prof. Dr. Uğur Şahin ve ekibiyle Biontech aşısının ülkemize gelişi ile ilgili son planlamaları ele aldık. Toplantımızda ayrıca bize ayrılan aşı dozlarının sayısını nasıl artırabileceğimizi de görüştük. Yeni üretim imkânları devreye girdikçe Türkiye'ye ayrılan kapasite de artacak." dedi.