Boğaziçi eyleminde 23 şüpheliye adli kontrol

Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör ataması sonrası yapılan basın açıklaması ve protestolar sırasında "2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" ile "görevli memura mukavemet" suçlarını işledikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 40 şüpheliden 24'ü dün adliyeye sevk edildi. 16 kişinin ise Güvenlik Şube Müdürlüğü'nde sorguları sürüyor. Soruşturma savcılığınca ifadeleri alınan 24 şüpheliden 1'i serbest bırakılırken, şüphelilerden A.A. (24) ve H.R.S. (21) tutuklama, 21'i ise adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmaları talebiyle hakimliğe sevk edildi. İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nde sorguları yapılan 23 şüphelinin "2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" ve "görevini yaptırmamak için direnme" suçlarından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.