Boğaziçi Üniversitesi rektörü Melih Bulu: Neşet Ertaş dinlerim Asimov okurum

Boğaziçi Rektörü Prof.Dr. Melih Bulu, "Kütüphanemde 5 binin üzerinde kitap var. Beni en çok etkileyen yazarların başında bilim kurgu türündeki eserleriyle Asimov geliyor. Memleketimizin güçlü seslerinden Neşet Ertaş'ı çok seviyorum ve keyifle dinliyorum. Üniversitede okurken bahar konserlerinde zamanımın ünlü gruplarının konserlerini kaçırmazdım" dedi.

Bulu'nun SABAH'a yaptığı açıklamalar şöyle:

NEŞET ERTAŞ DİNLERİM ASİMOV OKURUM

Kütüphanemde 5 binin üzerinde kitap var. Ama beni çok etkileyen yazarların başında Asimov gelir. Bilim kurguyu hem filmlerde hem de romanlarda severim. Benim için önemli bir isim. Diğeri geçmişte berabere çalışma fırsatı bulduğumuz Michael Porter, kitaplarıyla şahsiyetiyle beni etkileyen bir kişidir. Müziğin her çeşidini beğeniyorum. Memleketimizin güçlü seslerinden Neşet Ertaş'ı çok seviyorum ve keyifle dinliyorum.



EVİMİZDE AKŞAMLARI FASIL DİNLENİR

İyi bir Türk Sanat Müziği dinleyicisiyim. Bu bana, annemden gelen bir damar. Annem hem iyi bir sanat müziği dinleyicisidir hem de sesi de çok güzeldir. Çocukluğumdan beri akşamları bizim evde sürekli fasıl olurdu. Hala da akşam olurken fasıl dinlenir evde. Üniversite de bahar konserlerinde zamanın ünlü gruplarının konserlerini kaçırmıyordum.



ÖĞRENCİ KULÜPLERİ GÜZEL İŞLER YAPIYOR

Boğaziçi'nde birçok öğrenci kulübü var ve güzel işler çıkarıyorlar. Çocuklar bir nevi staj yapıyorlar ve okul hayatı sonrası kullanacakları networklar elde ediyorlar.

Boğaziçi Rektörü Prof. Dr. Bulu'dan SABAH'a son dakika açıklamaları