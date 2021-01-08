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: 'da Boğaziçi provokasyonu! Polis müdahale etti: 30 gözaltı...

haberine göre; 'da Güvenpark'ta toplanan kalabalık bir grup, 'ndeki provokasyon gösterilerine destek verdi. Polis grubu uyarırken, provokasyon sürdü. Grup polise mukavemet gösterince arbede yaşandı. Provokatif eylemlerde bulunan 30 kişi gözaltına alındı.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Giriş Tarihi: 8.1.2021 16:48 Son Güncelleme: 8.1.2021 16:56 ABONE OL
SON DAKİKA: Ankara'da Boğaziçi provokasyonu! Polis müdahale etti: 30 gözaltı...

Ankara'da Boğaziçi Üniversitesi önündeki gösterilere destek vermek amacıyla toplanan grup görevli polislere mukavemet yaptı. Müdahale edilen gruptan 30 şüpheli gözaltına alındı.

Boğaziçi Üniversitesi önündeki gösterilere destek vermek amacıyla Güvenpark'ta bir araya toplanan gruba, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimi yapan polis memurları müdahale etti. Göstericilerin 4 polis memuruna mukavemet etmesi sonucu, çevik kuvvet ekipleri gruba müdahale etti. Polis ve göstericiler arasında çıkan arbedede 30 zanlı gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemlerinin yapılması için emniyete götürüldü.

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SON DAKİKA: Ankara'da Boğaziçi provokasyonu! Polis müdahale etti: 30 gözaltı...
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