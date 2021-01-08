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Cesaret timsali Anneleri’ne destek ziyareti

Soylu’dan Anneleri’ne: Öyle kahramanca bir işin altına imza atıyorsunuz ki, terör örgütünün dağa çıkarmak istediği gençlerimize bu çadırdan sahip çıkıyorsunuz

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Giriş Tarihi: 8.1.2021 ABONE OL
Cesaret timsali Diyarbakır Anneleri’ne destek ziyareti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütü PKK'nın kaçırdığı çocuklarının bulunması için HDP Diyarbakır il binası önünde 493 gündür eylem yapan aileleri ziyaret etti.
Bakan Soylu, kaldıkları çadırda görüştüğü evlat nöbetindeki ailelerin sorun ve taleplerini dinledi. Duygulu anların yaşandığı ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan Soylu, burada, annelerin bir izzet ve insanlık mücadelesi verdiğini belirterek şöyle konuştu:
Bugün burada 185 aile oldunuz. Ama siz sadece 185 aile değilsiniz. Sizler öyle büyük ve kahramanca, öyle güçlü bir işin altına imza atıyorsunuz ki, terör örgütünün dağa çıkarmak, aklını çelmek istediği gençlerimize siz bu çadırdan sahip çıkıyorsunuz.
İnşallah 2021'de de buradaki birçok aile evladıyla yine sizin iradeniz, yine sizin inadınız, yine sizin cesaretiniz ve Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki kararlılığımızla buluşacaktır. Buna inancımız tam.
Sayın Cumhurbaşkanımıza burada olacağımızı ifade ettiğimde, hem selamlarını, hem muhabbetlerini ilettiler, hem de sabır ve mukavemet dilediler. Bir şey daha söyledi inşallah yakın zamanda sizlerle birlikte olacak.

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Cesaret timsali Diyarbakır Anneleri’ne destek ziyareti
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