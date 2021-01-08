DSÖ: Erdoğan’ın liderliği takdir görüyor

Sağlık Bakan Fahrettin Koca dün DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge ile video konferansla görüştü. DSÖ'nün tavsiyelerini izlediği için Türkiye'ye teşekkür eden Kluge, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faaliyetleri ve liderliği tüm ülkeler tarafından takdir görüyor. Güçlü veri ve bilgi sağlama sisteminiz nedeniyle sizi tebrik etmek istiyorum. Aynı zamanda Türkiye'de yürütülen aşı çalışmaları, hızlı tanı kiti çalışmaları ve virüsün genom dizilimi konusunda yaptığınız çalışmaların kapsamını artırdığınız için de tebrik ediyorum" dedi. Koca ise "Avrupa'da vaka sayısının arttığı, bizde tersine giderek azaldığı bir döneme girdik. Ülkemde yürütülen 13 aşı çalışması DSÖ'nün yayınladığı listelerde de yer almaktadır" diye konuştu.