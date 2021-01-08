FETÖ, öğrencileri yine aynı taktikle kandırıyor

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 'FETÖ'nün güncel talebe yapılanması' soruşturması kapsamında hazırlanan iddianamenin ayrıntıları ortaya çıktı. Buna göre örgüt, halen Anadolu'daki maddi durumu iyi olmayan ve İstanbul'da üniversite eğitimi almak için gelen öğrencileri kandırmaya çalışıyor. İfadelere göre örgüt, koronavirüs pandemisi sürecinde ise memleketlerine dönen üniversite öğrencilerini 'Telegram' programı üzerinden online sohbet ve sınava tabi tutarak 'sıkı takibini' sürdürmüş. Soruşturma kapsamında üniversiteyi kazanıp İstanbul'a gelen üniversite öğrencilerini örgüt evlerine yerleştirmekten sorumlu olan kişilerden birinin 'Burak' kod adlı B.K. olduğu ortaya çıkarıldı. Gözaltına alınan B.K.'nın 2019'daki ALES'ten 92 puan alarak İTÜ Makine Mühendisliği Bölümünde araştırma görevlisi olduğu tespit edildi.ETKİN pişmanlıktan yararlanarak itirafçı olan B.K'nın verdiği ifadeler, FETÖ'nün Anadolu'dan İstanbul'a okumaya gelen maddi durumu kötü olan gençleri ağına düşürmeye devam ettiğini gözler önüne serdi. İşte B.K.'nın itirafları:Kaldığımız süre boyunca hiç para ödemedik. Yeme, içme giderlerini de onlar karşıladı.Ben dahil evde bulunan herkes, evin FETÖ tarafından finanse edildiğini biliyordu. Maddi sıkıntılar nedeniyle mecburen kalıyorduk.Fetullah Gülen'in ses kayıtları ve kitaplarını çalışarak online sınav olurduk.