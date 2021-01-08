FETÖ yalanıyla yaşlı kadının 150 bir liralık altını ile 7 bin TL’sini dolandırdılar

Konya Merkez Meram ilçesi Alavardı Mahallesinde yalnız yaşayan Birsen D.'yi 6 Ocak tarihinde telefonla arayan dolandırıcılar, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp, 'Kimliğiniz FETÖ terör örgütü tarafından ele geçirildi' diyerek incelemek üzere evindeki para ve altınları almaları gerektiğini söyledi. Gece 03.00 sıralarında Birsen D.'nin evine giden şüpheliler yaşlı kadından 150 bin TL'lik altın, 7 bin TL para ve evdeki çelik kasanını anahtarını da alarak evden ayrıldı.

SABAHA KADAR TELEFONDA BEKLETTİLER

Şüpheliler, yaşlı kadını belirli saat aralıklarında arayarak, 'Biz polisiz, sizin için çalışıyoruz. Merak etmeyin' diyerek telkinlerde bulundu. Sabaha kadar yaşlı kadını uyutmayan şüpheliler, kadını sabah bankaya yönlendirerek kredi çekmesini istedi. Sabah bankaya giden Birsen D., 60 bin TL'lik kredi başvurusunda bulundu.

KIZI ANLAYINCA POLİSE HABER VERDİ

Annesinin dolandırıldığını anlayan Birsen D.'nin kızı durumu polise bildirdi. Bunun üzerine çalışma başlatan Asayiş Şubesine bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kısa sürede şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Şüphelilerin Şanlıurfa'ya gittiğini belirleyen Konya polisi, Şanlıurfa emniyeti ile irtibata geçti. Düzenlenen ortak operasyonla şüpheliler Salih G. (57), Salih K. (66), Suriye uyruklular Mervan M. (24), Mohammed E. (24) ve Hüseyin El D.'yi (30) kent girişinde araçta yakalayarak gözaltına alındı. Paraya aralarında paylaştıkları tespit edilen şüphelilerin üzerlerinden Birsen D.'den aldıkları para ve altınlarda bulunarak ele geçirildi.

5 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.