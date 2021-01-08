Halkevleri üyelerinden Mansur Yavaş’a tepki

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ekmeğe yaptığı zamma tepki gösteren Halkevleri üyeleri, belediye önünde eylem yaptı.

Başkanlık koltuğuna oturduğundan bu yana ekmek fiyatına 4'ncü kez zam yapan Mansur Yavaş 1 liradan satılan halk ekmek fiyatını 25 kuruş artırarak 1 lira 25 kuruşa çıkarmıştı.

Kısa zaman içerisinde üst üste yapılan zammı protesto etmek isteyen Halkevleri üyeleri, Ankara Büyükşehir Belediyesi önünde bir araya geldi. Ekmeğe getirilen yüzde 25 oranındaki zammın geri çekilmesini isteyen göstericiler, "Cumhuriyet Halk Partisi, halkın yoksullaştığını söylüyor ama kendi belediyelerinde ekmek, elektrik, su, doğalgaz ve ulaşıma zam yapıyorlar" ifadesini kullandılar.

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