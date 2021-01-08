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’nin imar müdürü eğitimli militan çıktı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İmar Müdürü Metin Karaman'ın 2013'te örgüte katıldığı ve "Azad Amed" kod adı kullandığı, altyapı, örgütün istihbarat elemanı olarak şehir merkezine gönderildiği ortaya çıktı

Özgür CEBE Özgür CEBE
Giriş Tarihi: 8.1.2021 ABONE OL
HDP’nin imar müdürü eğitimli militan çıktı
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 3 ay önce öldürülen terörist Müzeyyen Aydınlı'nın üzerinde şifrelenerek gizlenmiş hafıza kartı bulundu. Çözümü yapılan kartta Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İmar Müdürü Metin Karaman'a ait fotoğraf ve sicil bilgilerini içeren dokümanlar bulundu. Dokümanda, Karaman'ın 2013'te örgüte katıldığı ve "Azad Amed" kod adı kullandığı, altyapı, örgütün istihbarat elemanı olarak şehir merkezine gönderildiği bilgisi yer aldı. Karaman hakkında 10 yıl hapis cezası talep ediliyor.



Bu arada terör örgütüyle irtibatlı oldukları iddiasıyla Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi'nin CHP'li Meclis Üyesi Hurşit Besle ile Şehitkamil Belediyesi'nin CHP'li Meclis Üyesi Adnan Erol görevlerinden alındı.
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HDP’nin imar müdürü eğitimli militan çıktı
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