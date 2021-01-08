Kabine toplantısı ne zaman? Kısıtlamalar kalkacak mı, sokağa çıkma yasağı kabine toplantısı gündeminde mi?

KOVİD-19 salgınıyla mücadele kapsamında getirilen kısıtlamalar, vaka sayısındaki değişime göre Bilim Kurulu'nda yeniden değerlendiriliyor ve tavsiye kararları Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ne sunuluyor. Dün gerçekleştirilen Bilim Kurulu toplantısı sonrası, kabine toplantısı tarihi de merak konusu oldu. Peki; Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı ne zaman? Bu hafta Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Bu haftanın Kabine Toplantısı tarihi hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi. Açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde yer alacaktır. Son toplantı ise 28 Aralık 2020 tarihinde gerçekleştirildi.