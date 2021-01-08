Sosyal medya bunu konuşuyor! Kaftancıoğlu'nun eski paylaşımıyla alay geçtiler!

Türkiye'nin 5. nesil uydusu Türksat 5A, ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Üssü'nden fırlatıldı. Türkiye saatiyle 05.15'de başarılı bir şekilde fırlatılan uyduyla alakalı olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türksat 5A uydusundan ilk sinyal alındığını duyurdu. Uydunun başarılı bir şekilde fırlatılması sevinçle karşılandı. Sosyal medyada da paylaşımlar yapıldı.

BAŞÖRTÜLÜ REKTÖR İÇİN UZAYA FÜZE GÖNDERİRİZ TEPKİSİ VERMİŞTİ



Bazı sosyal medya kullanıcıları uydunun görüntüsünün yanına Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun 2014 yılında attığı bir tweeti ekledi. Kaftancıoğlu, ilk kez bir başörtülü rektörün atanmasıyla alakalı "Yuppie! Türbanlı rektörümüz olmuş, uzaya füze göndeririz çok yakında veya atom çekirdeğini parçalarız. Bunlar olmayacaksa eğer bu sevinç niye?" diye tepki göstermişti. Bir sosyal medya kullanıcısı bu iletisini paylaşarak "Orada mısın?" diye sorarak güldü.

Bir başka sosyal medya kullanıcısı, "Canan Kaftancıoğlu hanım füze değil de uydu yolladık olur mu? Siz de tecavüzleri örtbas etmekle cinayetleri karartmakla ya da ne bileyim rakı sofralarında dindarlardan nasıl oy alacağınızı tartışmakla uğraşın" diyerek Kaftancıoğlu'nun 2014 yılındaki iletisini paylaştı.