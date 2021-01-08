Menemen belediyesinde kura çekimi 12 Ocak’ta yapılacak

Menemen'de belediye başkanvekili seçimi CHP ve İYİ Partili meclis üyelerinin kura çekimine ilişkin maddeyi gündemden çıkarılmasını oylaması ile gerçekleşmedi. Belediye kanunun 46. maddesine göre İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Vali Yardımcısı Hulusi Doğan'ı kura çekimini gerçekleştirmesi için görevlendirdi. Yeni kura çekimi 12 Ocak Salı günü saat 14.00'da gerçekleştirilecek.

Dün toplanan Menemen Belediye Meclisi toplantısında belediye başkanvekilini belirlemek için kura çekimi CHP ve İYİ Partili meclis üyelerinin önergesiyle gerçekleşemedi.

KÖŞGER DEVREYE GİRDİ

Meclisin aldığı bu karar sonrası İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger düğmeye basarak ikinci süreci başlattı. Vali Köşger, kura çekiminin gerçekleşmesi için Vali Yardımcısı Hulusi Doğan'ı görevlendirdi.

MECLİS TOPLANACAK

Meclis, vali yardımcısının başkanlığında 12 Ocak Salı günü toplanacak ve burada kura çekimi gerçekleşecek. Kura çekiminde CHP'li Deniz Karakurt ile AK Partili Aydın Pehlivan yarışacak. Torbadan çıkacak isim başkanvekili seçilecek.