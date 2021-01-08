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açıkladı: 4 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

'ndan yapılan açıklamada; "'ın kuzeyindeki ve Avaşin bölgelerinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist, hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi." denildi

AA
Giriş Tarihi: 8.1.2021 10:56 Son Güncelleme: 8.1.2021 10:57 ABONE OL
Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: 4 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Avaşin bölgelerinde 4 PKK'lı teröristin hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız etkin ve kararlı bir şekilde devam ediyor. Irak kuzeyindeki Gara ve Avaşin bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 4 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

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Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: 4 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
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