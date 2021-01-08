Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: 4 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Avaşin bölgelerinde 4 PKK'lı teröristin hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
"Biz buradayız Ana, daha ölmedik!"— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 5, 2021
Karın kurşun olup yağdığı, ayazın keskin bir bıçak gibi sineleri parçaladığı Sarıkamış'ta şehit düşen Kahraman Ecdadımızı rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz.#Sarıkamış 🇹🇷 pic.twitter.com/LDAkIjlAIv
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız etkin ve kararlı bir şekilde devam ediyor. Irak kuzeyindeki Gara ve Avaşin bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 4 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.
7 terörist etkisiz hale getirildi