Van merkezli 3 il de PKK'nın sözde sivil savunma birlikleri hücre yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.

Van İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığınca PKK/KCK Terör Örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında, Van Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla; PKK/KCK Terör Örgütü sözde sivil savunma birlikleri hücre yapılanması içerisinde faaliyet yürüten 15 kişiye yönelik operasyon düzenlendi.

Van merkezli Ankara ve İstanbul illerinde 8 Ocak tarihinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin Van İl Jandarma komutanlığındaki işlemleri devam ediyor.

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