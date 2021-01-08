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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! İşte 'de vaka sayısı tablosunda son durum

Koronavirüste nisan ayından itibaren düşmeye başlayan hasta sayıları kış aylarının gelmesiyle tekrar yükselişe geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika uyarılarıyla birlikte günlük koronavirüs hasta, vaka sayısı ve vefat sayılarını duyuruyor. Vatandaşların merakla beklediği Bakan Koca tarafından açıklandı. İşte, son dakika 'de hasta, vaka sayısı ve vefat sayıları tablosu...

Giriş Tarihi: 8.1.2021 08:25 Son Güncelleme: 8.1.2021 08:26 ABONE OL
Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! İşte Türkiye'de 7 Ocak koronavirüs vaka sayısı tablosunda son durum

Koronavirüste nisan ayından itibaren düşmeye başlayan hasta sayıları kış aylarının gelmesiyle tekrar yükselişe geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika uyarılarıyla birlikte günlük koronavirüs hasta, vaka sayısı ve vefat sayılarını duyuruyor. Vatandaşların merakla beklediği 7 Ocak corona virüs tablosu Bakan Koca tarafından açıklandı. İşte, son dakika Türkiye'de 7 Ocak koronavirüs hasta, vaka sayısı ve vefat sayıları tablosu...

7 OCAK KORONAVİRÜS VERİLERİ

VAKA SAYISI:12.171
HASTA SAYISI: 1.370
VEFAT SAYISI: 194
İYİLEŞEN SAYISI:8.211

SAĞLIK BAKANI KOCA:
Bugün tespit edilen 1.370 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız her geçen gün azalıyor. Aktif vaka sayımızda sınırlı artış gözleniyor. Kısıtlama ve tedbirler netice vermeye devam ediyor. Kısıtlama ve tedbirlere uyarak mücadele edersek kazanacağız.

İşte Türkiye'de 7 Ocak koronavirüs vaka sayısı tablosunda son durum | Video

DÜNKÜ VERİLER

VAKA SAYISI:13.830
HASTA SAYISI: 1.458
VEFAT SAYISI: 191
İYİLEŞEN SAYISI:8.702


SAĞLIK BAKANI KOCA:
Bugün tespit edilen 1.458 yeni hastamız var. Aktif vaka sayımız durağan seyrediyor. Ağır hasta sayımız sevindirici şekilde azalmaya devam ediyor. Kayıplarımızın sayısında azalma eğilimi var. Birlikte tedbir ve birlikte mücadele ile kazanacağız.

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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! İşte Türkiye'de 7 Ocak koronavirüs vaka sayısı tablosunda son durum
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