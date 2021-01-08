SON DAKİKA | Bakan Koca Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıkladı!: 50 milyon doz daha koronavirüs aşısı...

HAFİF VAKALARDA YÜZDE 78, ORTA VE AĞIR VAKALARDA YÜZDE 100 ETKİLİ



Çalışmanın devam ettiği bir diğer ülke olan Endonezya ile iletişimimiz sürekli olarak devam etmektedir. Karşılıklı bilgi paylaşımı düzenli olarak sağlanmaktadır. Endonezya'da aşılama takviminin 13 Ocak'ta başlayacağı öğrenilmiştir. Çalışmanın devam ettiği Brezilya'da ise bugün sonuçlar açıklanmış ve aşının hafif vakalarda %78, orta ve ağır vakalarda %100 etkili olduğu açıklanmıştır. Brezilya'da yürütülen çalışma sadece virüse en çok maruz kalan grup olan sağlık çalışanlarında yapılmıştır. Karşılıklı bilgi paylaşımımız devam edecektir.





60 YAŞ ÜSTÜNÜN KULLANMASINA YÖNELİK ENGEL YOK



Bilim Kurulumuzda gündemdeki bir diğer konu olan 60 yaş üzeri kişilerin inaktif aşı ile aşılanması durumu da değerlendirilmiştir. Faz III deneylerinin 60 yaş üzeri kişilerde yürütülmediği için aşılamanın uygun olup olmayacağı ile ilgili yapılan değerlendirmede Faz I ve Faz II'de 60 yaş üstü kişilerde güvenlik çalışması yapıldığı ve yeni gelen verilerin değerlendirmesi ile bu grupta da kullanılmasının önünde bir engel olmadığı anlaşılmıştır.