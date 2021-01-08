Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Başkan Erdoğan'dan kritik kabul!

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan kritik kabul!

Başkan , hükümeti kurmakla görevlendirilen Lübnan eski Başbakanı 'yi kabul etti.

ZEYNEL YAMAN ZEYNEL YAMAN
Giriş Tarihi: 8.1.2021 18:22 Son Güncelleme: 8.1.2021 18:25 ABONE OL
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan kritik kabul!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saad Hariri ile Vahdettin Köşkü'nde başbaşa bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, siyasi, ekonomik, ticari ve kültürel alanlarda Türkiye-Lübnan ilişkilerini geliştirecek hususlar ele alındı ve bölgesel meselelerde iş birliği imkanları değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, köklü bir tarihi geçmişe dayanan iki ülke ilişkilerini her alanda derinleştirme ve güçlendirme konusunda kararlı olduklarını belirtti.

Lübnan'ın siyasi istikrarının Lübnanlıların yanı sıra bölge barışı ve huzuru için de kritik önemde olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin dost ve kardeş Lübnan halkının birliği ve dirliği doğrultusunda bu ülkeye katkılarını sürdüreceğini ifade etti.

Saad Hariri de Türkiye'nin Lübnan'a yaptığı destekler ve yatırımlar için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan kritik kabul!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA