SON DAKİKA: FETÖ'nün yeni öğrenci taktiği deşifre oldu

Son dakika haberi: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Ufuk Can Gazezoğlu'nun yürüttüğü 'FETÖ'nün güncel talebe yapılanması' soruşturması kapsamında hazırlanan iddianamenin ayrıntıları ortaya çıktı. Örgüt üyelerinin aralarında yaptığı konuşmalar ve etkin pişmanlıktan yararlanan isimlerin verdikleri ifadelere göre, örgüt halen Anadolu'daki maddi durumu iyi olmayan ve İstanbul'da üniversite eğitimi almak için gelen öğrencileri kandırmaya çalışıyor. Örgüt evlerinde kalan kişilere, olası polis baskınlarında, "Birbirimizi üniversiteden, arkadaş ortamından tanıyarak ev tutmaya karar verdik. Evin giderleri için kimseden maddi destek görmedik" demeleri tavsiye ediliyor. İfadelere göre örgüt, koronavirüs pandemisi sürecinde ise memleketlerine dönen üniversite öğrencilerini 'Telegram' programı üzerinden online sohbet ve sınava tabi tutarak 'sıkı takibini' sürdürmüş.
İFADELER KARŞILAŞTIRILDI
Soruşturma kapsamında üniversiteyi kazanıp İstanbul'a gelen üniversite öğrencilerini örgüt evlerine yerleştirmekten sorumlu olan kişilerden bir tanesinin, 'Burak' kod B.K. olduğu ortaya çıkarıldı. Bu isim, itirafçı ve şüpheli ifadeleriyle karşılaştırılarak doğrulandı ve teşhis edildi. Gözaltına alınan B.K.'nın 2019'da girdiği ALES sınavından 92 puan alarak, 2020 yılında İTÜ Makine Mühendisliği bölümünde araştırma görevlisi olarak işe başladığı tespit edildi.
KLASİK TAKTİKLER DEVAM EDİYOR
B.K. etkin pişmanlıktan yararlanarak itirafçı oldu. Hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istenen B.K'nın verdiği ifadeler, FETÖ'nün maddi durumu kötü olup Anadolu'dan İstanbul'a okumaya gelen gençleri ağına düşürmeye devam ettiğini gözler önüne serdi. İfadelere göre örgüt klasik taktiklerinden vazgeçmiş değil. Öyle ki örgüt, öğrencileri evlere çekebilmek için 'Bowling' gibi sosyal aktiviteler düzenlemeye devam ediyor. B.K verdiği ifadede, ilkokul öğrencilerine örgüt evlerinde ders çalıştırma etkinliklerine de tam gaz devam edildiğini aktardı.
"FETÖ'NÜN FİNANSE ETTİĞİNİ BİLİYORDUK"
İşte İTÜ'de Makine Mühendisliği Mukavemet Bölümünde araştırma görevlisi olan B. K.'nın ifadesinden bazı bölümler: "Kaldığımız süre boyunca hiç para ödemedik. Yeme, içme giderlerini de onlar karşıladı. İTÜ Makine Mühendisliğini kazandım. Ben dahil bu evde bulunan herkes, bu evin FETÖ tarafından finanse edildiğini biliyordu, bunu bilerek kalıyorlardı. Ancak ben ve bu evde kalan diğer şahıslar maddi sıkıntılar nedeniyle mecburen kalıyorduk.
"ALES'TEN 92 PUAN ALDIM İTÜ'DE ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ OLDUM"
Bu eve 'Akın' isimli bir şahıs geldi. Bu isme 'Abi' denilerek hürmet ediliyordu. 2019'da üniversiteden mezun oldum. Aynı yıl ALES'ten 92 puan alarak İTÜ'de Makine Mühendisliği Mukavemet Bölümü üzerine araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladım. Tüm bu süre boyunca örgüt evinde kaldım.
"TELEGRAM'DAN SOHBETE KATILIYORDUK"
'Akın' kod isimli şahıs, son olarak Telegram üzerinden canlı olarak dini içerikli sohbet yapacağı video konferans linkini bize gönderiyordu. İsteyen bu sohbete katılsın diyordu. Bu link her seferinde farklı link oluyordu. Fetullah Gülen'in ses kayıtları ve kitaplarını çalışarak online sınav olurduk. Başka bir link üzerinden yapılırdı. Bu sınavda derece yapınca para ödülü yerine hard disk istedim"
"OLASI POLİS BASKININDA BU CEVAPLARI VERİN"
Bir diğer etkin pişmanlıktan yararlanan A.U ise ifadesinde Osman A. isimli örgüt yöneticisinin Şişli'deki örgüt evinde toplu olarak bulundukları bir akşam kendilerine, olası polis baskınında ne yapılması gerektiği yönünde verdiği tavsiyeleri anlattı. Bu tavsiyeler şu şekilde sıralandı: "Birbirimizi üniversiteden, arkadaş ortamından tanıyarak ev tutmaya karar verdik. Evin giderleri için kimseden maddi destek görmedik."
"ÖRGÜT DIŞI MİSAFİR GETİRMEYİN"
Aynı kişi tarafından kendilerine "Eve misafir olarak dahi örgütle bir bağı bulunmayan kimseyi getirmeyin. Ailenize bile cemaate evinde kaldığınızı söylemeyin" uyarısında bulunduğunu aktaran A.U., "Evin dizaynının dışarıdan biri içeriye baktığında örgüt evi değil de normal öğrenci evi şeklinde dizayn edilmesini, FETÖ elebaşına ait kitabın evde bulunmaması yönünde tembihlerde bulundu" dedi.