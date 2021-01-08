SON DAKİKA: FETÖ'nün yeni öğrenci taktiği deşifre oldu

"FETÖ'NÜN FİNANSE ETTİĞİNİ BİLİYORDUK"

İşte İTÜ'de Makine Mühendisliği Mukavemet Bölümünde araştırma görevlisi olan B. K.'nın ifadesinden bazı bölümler: "Kaldığımız süre boyunca hiç para ödemedik. Yeme, içme giderlerini de onlar karşıladı. İTÜ Makine Mühendisliğini kazandım. Ben dahil bu evde bulunan herkes, bu evin FETÖ tarafından finanse edildiğini biliyordu, bunu bilerek kalıyorlardı. Ancak ben ve bu evde kalan diğer şahıslar maddi sıkıntılar nedeniyle mecburen kalıyorduk.