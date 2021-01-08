Son dakika haberi: 14 yaşındaki çocuk doğum yaptı! Aydın'daki iğrenç olayda kan donduran detaylar ortaya çıktı

Son dakika haberi: Aydın'ın Nazilli ilçesinde yaşanan bir dizi tedirgin edici olayın ardından henüz 14 yaşında olan kız çocuğunun hamile olduğu belirlendi. Konuyla ilgili belirsizlik ve şok hali devam ederken de doğum sancıları başlayan küçük kız apar topar hastaneye götürüldü ve yapılan ameliyatla 3 kilo 270 gramlık bir kız çocuk dünyaya geldi. Kızın ifadesinde çocuğun babası ile ilgili bir bilgi alınamazken daha sonra erkek arkadaşı olduğu öğrenilen 17 yaşındaki bir başka çocuktan da itiraflar geldi. İşte çarpıcı haberin detayları;