Son dakika haberi: İstanbul hava durumu için beklenen açıklama geldi! İstanbul'a ne zaman yağmur yağacak?

İstanbul hava durumuyla ilgili son dakika haberi... İstanbul'da yağışların son 10 yılın en kurak değerlerinde seyrederken, barajların doluluk oranı yüzde 20'ler seviyesinin altına gerilediği belirtildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un verilerine göre, İstanbul başta olmak üzere yurdun batı bölgelerinin bugün akşam saatlerinden itibaren Orta Akdeniz üzerinden gelen alçak basınç sisteminin etkisi altına girmesi bekleniyor. Sistemin etkisi ile lodos yönlü rüzgârın da akşam saatlerinden itibaren kuvvetlenerek aralıklarla fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.