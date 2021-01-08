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Son dakika: İçişleri: 2020'de 159 bin narkotik operasyonu gerçekleştirildi

tarafından yapılan son dakika paylaşımında 'nin 2020 yılındaki uyuşturucuyla mücadelesi rakamlarla ortaya serildi. Bakanlık açıklamasında 159 bin narkotik operasyonu gerçekleştirildiği belirtildi. İşte son dakiak haberinden diğer önemli detaylar...

Giriş Tarihi: 8.1.2021 18:37 Son Güncelleme: 8.1.2021 18:42 ABONE OL
Son dakika: İçişleri: 2020'de 159 bin narkotik operasyonu gerçekleştirildi
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Son dakika: İçişleri: 2020'de 159 bin narkotik operasyonu gerçekleştirildi
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