Son dakika: İçişleri: 2020'de 159 bin narkotik operasyonu gerçekleştirildi
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan son dakika paylaşımında Türkiye'nin 2020 yılındaki uyuşturucuyla mücadelesi rakamlarla ortaya serildi. Bakanlık açıklamasında 159 bin narkotik operasyonu gerçekleştirildiği belirtildi. İşte son dakiak haberinden diğer önemli detaylar...
Giriş Tarihi: 8.1.2021 18:37Son Güncelleme: 8.1.2021 18:42ABONE OL
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Son dakika: İçişleri: 2020'de 159 bin narkotik operasyonu gerçekleştirildi