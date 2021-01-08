Son dakika: İstanbul'u kilitleyen kaza! TIR, Metrobüs bariyerlerine çarptı...

İstanbul haftanın son iş gününe feci bir kaza ile başladı. E-5 Karayolu'nun Haramidere mevkisinde TIR bariyerlere çarptı.

Son dakika: İstanbul'da metrobüs yolunda kaza! TIR metrobüs bariyerlerine çarptı | Video

Çarmanın etkisi ile savrulan TIR'ın dorsesi neredeyse tüm şeritleri kapattı.

Bölgede trafik kilitlenirken, uzun kuyruklar oluştu. TIR'ın kaldırılmasına yönelik çalışmalar sürerken, kaza ile ilgili gelen ilk bilgilere göre ölen yok ancak şoför yaralı.

TIR'ın bariyerleri aşarak Metrobüs yoluna girmemesinin olayın daha da büyük bir hal almasını engellediği bildiriliyor.