Son dakika: Muharrem İnce yeni parti kurmasına ramak kala CHP'yi topa tuttu: Bana yakın isimleri takip ediyorlar

"CHP'DE DEMOKRASİNİN ZERRESİ YOK"

İnce, sık sık demokrasi çıkışları yapan partisinin içinde antidemokratik uygulamalar olduğunu ifade ederek şöyle konuştu:

"Geçmişte demokrasi vardı. Şimdi partide demokrasinin zerresi yok. Kim söylüyorsa yalan söylüyor; ne ön seçim var, ne başka türlü kurullar var. Hiçbir kurul işlemiyor. Hiçbir kuralı yok"