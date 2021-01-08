SON DAKİKA | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'da son durum!

Bakan Koca, "Aşı lojistik planlaması ile ilgili detayları ele alarak Acil Kullanım Onayı'nı takiben tüm adımları hızlıca hayata geçirmek için hazırlıklarımızı gözden geçirdik. Bu dönemi güçlü bir aşılama programı için fırsata dönüştürmeliyiz. Bundan sonra en önemli gündemimiz aşı." ifadelerini kullandı.