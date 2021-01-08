TBMM Başkanı Şentop'tan ABD'deki olaylara ilişkin açıklama: Demokrasi ile çözülmesi lazım

ABD kongre binasının Trump yandaşları tarafından basılması ile ilgili süreci değerlendiren Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, sorunların demokrasi ile çözülmesi gerektiğini söyledi.

Şentop, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

Şüphesiz bir seçim yapılmış usulüne göre ve bu seçimde bir sonuç ortaya çıkmış. Gerekli prosedürler, adımlar çerçevesinde sürecin tamamlanması lazım. Dolayısıyla demokrasiye ve hukuka, her yerde olduğu gibi ABD'de de herkesin sahip çıkması ve demokrasi içerisinde sorunlarını çözmesi gerekir.