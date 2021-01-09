Ağrı’da uyuşturucu operasyonu

Ağrı Taslıçay İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından piyasa değeri 1 milyon 259 bin lira değerinde olan 5 kilo 887 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.



Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, "Ağrı il Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen istihbari çalışmalar sonucu, Ağrı Doğubayazıt ilçesinden Ağrı iline uyuşturucu madde getirileceğine dair bilgi alınması üzerine, Taşlıçay ilçe Jandarma Komutanlığı yol kontrol ve arama noktasında yapılan kontrollerde (1) şahsın el çantasında (5 kiliogram 887 gram (piyasa değeri yaklaşık 1.259.818 TL) uyuşturucu madde (Metamfetamin) ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili olarak şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir" denildi.