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Ankara’da eylem hazırlığında olan DEAŞ’li iki terörist yakalandı

'nin Deyrizor bölgesinde örgüt saflarında sivillere yönelik silahlı eylemler gerçekleştirdikleri tespit edilen ve Ankara'da eylem hazırlığı içerisinde olduğu belirlenen DEAŞ’li iki terörist saklandıkları konteynerde yakalandı.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Giriş Tarihi: 9.1.2021 12:08 ABONE OL
Ankara’da eylem hazırlığında olan DEAŞ’li iki terörist yakalandı

Suriye'nin Deyrizor bölgesinde örgüt saflarında sivillere yönelik silahlı eylemler gerçekleştirdikleri tespit edilen ve Ankara'da eylem hazırlığı içerisinde olduğu belirlenen DEAŞ'li iki terörist saklandıkları konteynerde yakalandı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Ankara Bölge Başkanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın Ankara'da sansasyonel eylem hazırlığı içerisinde olduğu ihbarını aldı. Çalışmayı derinleştiren ekipler, Suriye'nin Deyrizor bölgesinde terör örgütü DEAŞ saflarında sivillere yönelik katliamlar gerçekleştirdikleri tespit edilen Suriye uyruklu M.E.H ve M.H. olduğunu belirledi.

Teknik ve fiziki takibe alınan teröristler, Yenimahalle ilçesindeki Karşıyaka Mezarlığı'nın yanında bulunan metruk binada kaldığını belirdi. Takip edildiklerini fark eden şüpheliler, yer değiştirip aynı ilçede bulunan Yakacık Mahallesi Hurdacılar Sitesi'nde bir konteynerde kalmaya başladı. İzlerini kaybettirdiklerini düşünen zanlıların, bir süre sonra Suriye'deki çatışma bölgesinden örgüt mensuplarıyla irtibata geçtikleri belirlendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı, MİT ve Jandarma ekiplerinin ortak operasyonuyla şüpheliler M.E.H ve M.H. saklandıkları konteynerde gözaltına alındı. Adreste yapılan aramada, örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

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Ankara’da eylem hazırlığında olan DEAŞ’li iki terörist yakalandı
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