CHP’den yol, okul ve yeşil alan teklifine ret oyu! "Sizden daha büyük engelleyici görmedim"

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Tuzla İçmeler Mahallesi'nde yapılacak olan okul alanı, yeşil alan ve konut alanı projelerinin detaylarını anlattı. Başkan Yazıcı, 2019 yılı seçim vaadi olarak duyurduğu ve 2019 yılının Aralık ayında Milli Savunma Bakanlığı ile yapılan protokol çerçevesinde rezerv alan ilan edilen 164 bin metrekare alana yapılacak olan projenin Tuzla'da bulunan 5 mahalledeki farklı sorunları çözeceğini belirtti.

İçmeler Mahallesi'nde bulunan ve 164 bin metrekarelik alanın yüzde 30'luk bölümü konut alanı olarak belirlendi. Geriye kalan alanların tamamı okul, spor ve yeşil alan olarak planlandı. Bu proje, İçmeler Mahallesi, Aydıntepe Mahallesi ve Aydınlı Mahallesi'nde yapılacak kentsel dönüşüm için kolaylaştırıcı bir proje konumunda bulunurken bölgede deprem riski taşıyan ve kentsel dönüşüme uygun olmayan ve depreme dayanıksız evlerde oturan dar gelirli aileler için de bir çözüm niteliği taşıyor. Ayrıca buraya yapılacak yol ile birlikte İçmeler Mahallesi ve Aydınlı Mahallesi'ndeki ulaşım sorunu da çözülmüş olacak. Tuzla Belediye Meclisi Ocak ayı toplantılarında gündeme gelen teklif maddesine Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti Meclis Üyeleri tarafından ret oyu verdi. Tuzla'da 5 mahalleyi ilgilendiren okul alanı, yeşil alan ve konut projesi AK Parti ile MHP Üyeleri'nin verdiği oylar ile kabul edildi. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı projeye ret oyu veren meclis üyelerine tepki gösterdi.





'ÇOCUKLARIMIZ AYDINTEPE MAHALLESİ'NE OKULA GİTMEYECEK'



İçmeler Mahallesi'ne okul alanları ve yeşil alan kazandıracaklarını belirten Tuzla Belediye Başkanı Dr. Yazıcı, "Bu proje benim seçim vaadimde var. Binlerce insana seçim kitapçığımı dağıttık. İçmeler Mahallesi'nin arkasından askeriye ile kapanmış alandan 25 metre yol geçireceğiz. Yol ile mahalle arasında kalan alanı da okul alanı, yeşil alan ve rekreasyon alanı olarak düzenleyeceğiz. İçmeler Mahallesi'ne okul alanları kazandıracağız. Çocuklarımız Aydıntepe Mahallesi'ne okula gitmeyecek. Yeşil alan olacak, spor alanları olacak. Benden halı saha isteniyor, 'Yapacak yerimiz yok' diyorum" dedi.





'İBB'NİN VE BU MECLİSİN BÖYLE BİR YETKİSİ YOK'



Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, İBB'nin yetkisi dışında olan bir alanı rezerv alan ilan ederek, bakanlıkla birlikte çalışmaları sürdürdüklerini ifade ederek şunları söyledi: "Gösterdiğim askeri alan plansız alandır. Planda askeri alanın lejantı askeri alandır. Yeşil alan değildir. Vatandaşlarıma buradan sesleniyorum. Yalan söyleniyor, sakın inanmayın. Burada yeşil alan yok. Bu yeşil reaksiyonları ve yeni orman alanları ile beraber değişecek olan bu fonksiyonları, yeni planı ve yeni rezerv alan yetkisi sadece bakanlıkta olan planı, biz bakanlıkla yapıyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ve bu meclisin böyle bir yetkisi yok. Tutup bu meclisi de şu anda bana karşı ayaklandırmaya çalışıyorsunuz. Başka yerlere de gidip gençleri veya vatandaşlarımızı ayaklandırmaya çalışıyorsunuz." dedi.



'SİZDEN DAHA BÜYÜK ENGELLEYİCİ GÖRMEDİM'



İçmeler Mahallesi'nde yapılan proje ile 5 mahallenin farklı sorunlarının çözüleceğini ancak buna CHP tarafından ret oyu verildiğini açıklayan Başkan Yazıcı," Engelleme nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Bir tane kreş yapacağım diye dünyada 115 tane ülkeden büyük bütçesi ile devlet gibi olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 11 tane kreşinden bir tane kreş yapamadım diye gelip burada engellemeden bahsedeceksiniz. Ben burada 164 bin metrekarelik bir alanda İçmeler Mahallesi'nin arkasından bir yol ile burayı açacağım, İçmeler Mahallesi kavşağı rahatlayacak. 2 tane okul alanı var. Okul alanı ve yeşil alanın planını söylemediniz. 164 bin metrekarenin 54 bin metrekaresi yani yüzde 30'u konut alanı geri kalan tamamı spor alanı, yeşil alan ve okul alanı. Niye söylemiyorsunuz bunu? Yol ve kavşak ile 4-5 tane mahalleyi etkileyecek trafik, okul, yeşil alan, spor alanı ve dönüşüm ile ilgili ormandaki bir mülkiyet problemi ile 5 konuyu çözecek bir projeye ret verdiniz. Sizden daha büyük engelleyici, sizden daha büyük halka hizmet konusunda engelleyen birilerini görmedim" dedi



'BİR KARIŞ TOPRAĞI BİZE BEDAVA VERMEDİNİZ, DÜŞMANA HİÇ VERMEZSİNİZ'



Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, askeriye ile yapılan protokol anlaşması sırasında geçen bir diyaloğu anlatarak, "Askeri alan, İçmeler Mahallesi'nin arkasından 25 metre yol ve kalan 164 bin metrenin 54 bin metrekaresini açıyoruz. Askeriye bizden kaç para istedi biliyor musunuz? 64 milyon TL. Babasının yeri değil askeriyenin. Tahsisi var sadece. 64 milyon TL'yi verecek misiniz? Yoksa ben oradan konut yapıp ödeyeyim mi? Tuzla Marina'ya inen o yolun parasını verirken askeriyeye, paşamıza bir şey söyledim. 'Paşam, orduya güvenimiz iki kat daha arttı. Bize bile bir karış toprağı bedavaya vermediniz. Düşmana hiç vermezsiniz' diye espride yapmıştım" dedi.