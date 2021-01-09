Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile 9 Ocak 2021 Sayısal Loto çekiliş sonuçları MPİ bilet sorgulama motoru

Çok sayıda şans oyunu tutkununun heyecanlı bekleyişi, 9 Ocak 2021 Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları ile sona erdi. Milli Piyango Online tarafından pazartesi, çarşamba ve cumartesi olmak üzere, haftada üç gün gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişinin sonuçları, kazanan numaraları ve 9 Ocak MPİ bilet sorgulama ekranı sabah.com.tr'de!

Milli Piyango sonuçları 9 Ocak 2021 açıklandı! Milli Piyango çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI BUGÜN AÇIKLANDI! 9 OCAK MPİ BİLET SORGULAMA EKRANI

9 Ocak Sayısal Loto çekilişi bu akşam Milli Piyango Online canlı çekiliş sayfası üzerinden 21.30'da yapıldı ve ardından Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı. Hatırlanacağı gibi, geçtiğimiz gün gerçekleşen çekilişte 6 bilen olmamış ve büyük ikramiye 95 milyon TL'ye devretmişti.

İşte, Sayısal Loto sonuçları ve haftanın kazanan numaraları...