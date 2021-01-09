Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi’nden WhatsApp açıklaması

WhatsApp gizlilik politikasında değişiklik yaptığını duyurmuş, Facebook ile verileri paylaşılacağını açıklamıştı. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç WhatsApp'ın bu açıklaması sonrasında Twitter üzerinden bir açıklama yayınlayarak BİP ve Dedi gibi milli ürünlerin kullanmaya davet etti.



"BİP VE DEDİ GİBİ MİLLİ ÜRÜNLER KULLANMAYA DAVET EDİYORUZ"

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç Koç sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Veri mahremiyeti açısından AB ve diğer ülkeler ayrımı kabul edilemez! Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi'nde de belirttiğimiz gibi yabancı menşeli uygulamalar veri güvenliğine yönelik önemli riskler içeriyor. Bu sebeple dijital verimizi yerli ve milli yazılımlarla korumalı, kendi ihtiyaçlarımıza göre geliştirmeliyiz. Unutmayalım yerli milli çözümler sayesinde Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalır. Yabancı menşeli muadillerinden çok daha fazlası, BİP ve Dedi gibi milli ürünlerimizde var. Tüm vatandaşlarımızı yerli ve milli uygulamaları kullanmaya davet ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın belirttiği gibi dijital faşizme hep birlikte karşı duralım!" ifadelerini kullandı.