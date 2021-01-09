Demirtaş sokak çağrısını KCK’nın talimatıyla yaptı

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki iller başta olmak üzere 35 il, 96 ilçe ve 131 yerleşim yerinde 6-8 Ekim 2014'te yaşanan terör olaylarında 37 vatandaş hayatını kaybetmişti. Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen Kobani olaylarına ilişkin iddianameye 'Mahir' kod adlı gizli tanığın ifadeleri damga vurdu. Tutuklu HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın da bulunduğu 108 sanık hakkında 3 bin 500 sayfalık iddianamede yaşananları deşifre eden gizli tanık, Demirtaş ve beraberindekilerin Kobani'yi ziyaret ettiğini, Demirtaş'ın Kandil'in baskısı ve siyasi kariyerindeki geleceğini düşündüğü için KCK'nın talimatı ile sokağa çıkma çağrısı yaptığını kaydetti. Tanık Kerem Gökalp ise, "HDP, DBP MYK ve PM'si, DTK ve Selahattin Demirtaş açıklamaları olmasaydı 6-8 Ekim olaylarındaki 'serhildan' (başkaldırı- ayalanma) eylemlerinin şiddeti bu denli olmaz ve ölümler yaşanmayabilirdi" dedi. İşte gizli tanığın ifadesinden satırbaşları:Türkiye'de PKK/KCK adına gerçekleştirilen legal, illegal, korsan gösteri ve eylemlerin hiçbiri rastgele, kontrolsüz, plansız veya talimatsız yapılmaz. KCK yönetimi, Kobani'de yaşananlara ilişkin Türkiye'deki örgütsel yapılanmalara sık sık talimatlar gönderdi. Talimatları gönderenler Mazhar Öztürk, Yahya Figan, Enver Güngör, Cihan Ekin, Ruken Karagöz, Ferhat Aksu isimli Türkiye KCK sözcülüğünde bulunan şahıslar.Demirtaş Kandil tarafından üzerinde oluşturulacak baskıyı göze alamadı ve KCK Türkiye sözcülüğünün yapmasını istediği açıklamayı yaptı. KCK Türkiye, örgütün sokak eylemlerini zayıf ve yetersiz gördüğünden daha büyük hamle yapma ihtiyacı duyuyordu.Kobani olaylarında tahrik edilmiş ve öfkeli kalabalık, gençlik yapılanmasıydı. Bu yapılanmayı 2014'te ilan edilmesi planlanan özerklik hamlesi kapsamında hazırlayan ve eğiten PKK terör örgütünün elebaşlarından 'Abbas' kod adlı Duran Kalkan'dı.PKK terör örgütünün talimatı ile KCK Türkiye sözcülüğü, Demirtaş ile görüştü. Halkın güçlü bir şekilde Kobani'ye sahip çıkması gerektiği yönünde talimat verdi. Bu süreçte Demirtaş, beraberindekiler ile birlikte Kobani'yi ziyaret etti. KCK sözcüleri, Demirtaş'a Kobani'nin savunulması, sahiplenilmesi ve destek verilmesi adına başta Kürt ve tüm Türkiye'nin seferberlik ruhuyla sokaklara çıkarak destek vermesini, bu yönde çağrı yapması için talimat verdi.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca 6-8 Ekim olaylarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski HDP Milletvekili Altan Tan'ın ele geçirilen flaş belleğinden HDP ile PKK'nın bağını ispatlayan şok fotoğraf çıktı. Kandil'e giden Selahattin Demirtaş, Altan Tan, Ahmet Türk, Gülten Kışanak, Sırrı Süreyya Önder ve Aysel Tuğluk'un PKK yöneticileri Duran Kalkan, Sabri Ok ve Güleser Törü ile çekilen fotoğrafları bulundu. Tarihi net olarak tespit edilen fotoğrafla ilgili HDP'lilerin, PKK/KCK silahlı terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafının ve terör örgütünü simgeleyen bez parçalarının asılı bulunduğu, PKK'nın sözde üst düzey yöneticileri ile örgütün kırsal alanı Kandil bölgesi olduğu değerlendirilen yerde buluştukları belirtildi.