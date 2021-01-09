ÖLÜM NEDENİ OTOPSİ İLE BELİRLENECEK

Olay yeri inceleme ekibi, evde detaylı inceleme yaptı, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını kontrol etti. Vücudunda yara ya da darp izine rastlanmayan Aleyna Yurtkölesi'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Antalyalı olduğu bildirilen Yurtkölesi'nin ölüm nedeni otopsi ile belirlenecek. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.



