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Dink cinayetinde tutuksuz sanığa yakalama kararı

Giriş Tarihi: 9.1.2021 ABONE OL
Dink cinayetinde tutuksuz sanığa yakalama kararı
Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin 6'sı tutuklu, 13'ü firari 76 sanığın yargılandığı davada, cinayet döneminde Trabzon İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü'nde astsubay olarak görev yapan tutuksuz sanık Okan Şimşek hakkında tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkarıldı. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, olay günü ve öncesinde sanık Okan Şimşek'in meydana gelecek olan cinayetten önceden haberi olmasına rağmen bunu sakladığı, sanık hakkında mütalaada istenmiş olan ceza miktarı, mevcut delil durumunu dikkate alarak, sanık Şimşek hakkında tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti.
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Dink cinayetinde tutuksuz sanığa yakalama kararı
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