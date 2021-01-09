Hedefimiz Türkiye’yi uzayda marka yapmak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uydu Teknolojileri Haftası özel oturumuna canlı bağlantıyla katıldı. İşte Başkan Erdoğan'ın TÜRKSAT 5A uydusunun damga vurduğu oturuma hitabının satırbaşları:Büyük ve güçlü Türkiye hedefimizin önemli bir parçasını oluşturan uzaydaki varlığımızı, kabiliyetlerimizi ve etkinliğimizi artırma gayretlerimizi kesintisiz olarak devam ettiriyoruz. Türkiye uzayda yörünge hakkı bulunan 30 ülkeden biridir. Uzaya fırlatılan TÜRKSAT 5A uydumuzla doğu yörüngesindeki uzay haklarımızı 30 yıl boyunca garanti altına alıyoruz. Yaklaşık 4 ay sonra yörüngesine yerleşecek olan uydumuzun ülkemize ve tüm dostlarımıza hayırlı hizmetlere vesile olacağına inanıyorum. Böylece Türkiye'nin uzaydaki aktif uydu sayısını 7'ye çıkarmış oluyoruz. Uzay ve uydu teknolojileri alanında ülkemizi marka haline getirmekte kararlıyız. 2021-2030 Milli Uzay Programı'mızı yakın bir tarihte açıklayacak, hedeflerimizi tüm dünyayla paylaşacağız. Hedefimiz 2022'de ülkemiz tarafından üretilen ilk haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A'yı uzaydaki yerine yerleştirmektir. Ülkemize bir mikro uydu tesisi de kuruyoruz.Giderek geliştirdiğimiz altyapımızı tüm dost ve kardeşlerimizin de istifadesine sunarak uzaydaki imkânlardan adil ve hakkaniyetli şekilde yararlanılabilmesini de sağlıyoruz. Zulmü ve adaletsizliği artıran teknoloji ister dünyada ister uzayda insanın düşmanıdır.Türkiye'nin yeni uydusu TÜRKSAT 5A, dün sabah 05.15'te ABD Florida'daki Cape Canaveral Üssü'nden başarıyla fırlatıldı. 5'inci nesil uydu Space X firmasına ait Falcon 9 roketi ile uzaya gönderildi. Hava şartları nedeniyle yaklaşık bir saat gecikmeli fırlatılan TÜRKSAT 5A 35 dakika sonra ilk sinyalini verdi. TÜRKSAT 5B de haziran ayında uzaya fırlatılacak.Ne mutlu ki medeniyeti, sarsılmaz bir ekonomik güç ve yerden göğe yükselen bir teknolojik hâkimiyetle taçlandırıyoruz. Bütün dünya bilsin ki Uzay Vatan'da ve Siber Vatan'da giderek artan bir iddia ile yolumuza devam edeceğiz.Fırlatma işlemini gerçekleştiren Space X firmasının sahibi Elan Musk, o anları sosyal medyadan yayınladı.Emine Erdoğan, Twitter paylaşımında, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından "TÜRKSAT 5A'nın Yolculuğu" adıyla düzenlenen dijital resim sergisine gönderilen resimlerden birini seçti. Erdoğan, Afra Ünlü'nün, ellerinde Türk bayraklarıyla uzayda çalışan astronotlar ve TÜRKSAT 5A'yı anlattığı resmin yer aldığı mesajında "Çocuklarımız hayallerin gerçek olabildiğini görerek büyüyor. Uydumuz hayırlı olsun" dedi.